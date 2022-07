Lisca nega acordo para assumir o Santos: “Não falei com ninguém” Treinador foi hostilizado no empate do Sport diante do Vila Nova nesta segunda

Após o empate em 0 a 0 com o Vila Nova, na Ilha do Retiro, o técnico Lisca Doido negou que tenha acertado com o Santos. O executivo de futebol do Sport, Jorge Andrade, ex-Santos, esteve na coletiva, mas não quis falar.

– Eu sou treinador do Sport. Não confirmo que sou treinador do Santos. Pergunta para lá de quem veio a notícia. Não tem declaração do Santos, do meu agente, do Sport. Não é verdade. Não conversei com ninguém do Santos. Colegas de vocês (jornalistas) têm de explicar a notícia no meio do jogo – disse o técnico Lisca Doido.

Em certo momento da coletiva, Lisca interrompe um repórter dizendo que não garantiu que permaneceria e ficou de avaliar uma futura proposta.

E MAIS:

– O mercado do futebol funciona assim. Tem treinador que recebem proposta, aceitam, tem treinadores que são demitidos. Faz parte. É a nossa vida. Sempre avaliamos quando chegam proposta. Dede que cheguei aqui, recebi três e não sai. Dessas, nenhuma do Santos. Eu fiquei aqui. Agora, a gente avalia e vou avaliar. Se eu chegar em casa e tiver uma proposta, vou avaliar – completou o treinador.

Os torcedores do Sport ficaram sabendo da notícia do acerto do treinador com o Santos ainda no intervalo do jogo e não pouparam manifestações. Os mais exaltados chegaram a atirar um copo de cerveja no técnico. Foi possível ouvir gritos de “mercenário”.

Lisca chegou no final de junho ao Leão e, até o momento, participou de quatro jogos: uma vitória e três empates, balando as redes duas vezes e não sofrendo gols. Antes, porém, foi técnico do Vasco, na Série B do ano passado. Ele deixou a equipe com 12 partidas, quatro vitórias, um empate e sete derrotas.

O principal entusiasta para contratação do treinador é o novo executivo de futebol do Santos, Newton Drumond. O nome de Lisca foi levado pelo profissional e, após isso, o Santos formalizou a proposta. O Comitê de Gestão do time santista já aprovou a chegada do técnico.