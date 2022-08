Lisca lamenta 1ª derrota no comando do Santos: ‘O empate seria mais justo’

Estadão Conteúdo 14/08/2022 - 21:34 Compartilhe

O técnico Lisca lamentou a primeira derrota no comando do Santos, neste domingo, no estádio Independência, diante do América-MG, por 1 a 0, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador, o empate seria um resultado mais justo.

“Tivemos mais a posse de bola (61% contra 39%), mas não fomos eficazes em transformar nossas oportunidades em gol. Ao contrário do América, que praticamente aproveitou sua única chance”, afirmou o comandante santista, que comentou o estilo de jogo do rival.

“Depois do gol, a partida ficou com o América queria. O estilo de jogo deles mudou muito desde a minha época. O América hoje faz marcaçlão individual, dá a bola para o adversário e atua nos contra-ataques”, disse Lisca, que terá uma semana de preparação para o clássico com o São Paulo, no próximo domingo (dia 21), na Vila Belmiro.

Com a derrota, o Santos caiu da nona para a décima colocação no Brasileirão. O time perdeu pela sexta vez na competição, mas acumula sete vitórias e nove empates, acumulando 30 pontos.