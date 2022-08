Lisca indica que pode manter esquema com três zagueiros no Santos

admin3 22/08/2022 - 6:30 Compartilhe

O bom desempenho do Santos no clássico com o São Paulo animou o técnico Lisca para possíveis mudanças no esquema tático da equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o time da casa terminou o duelo com três zagueiros, o que agradou ao treinador.

A equipe santista iniciou o clássico com Maicon e Eduardo Bauermann na zaga. Na reta final da partida, Lisca colocou Luiz Felipe no lugar de Marcos Leonardo, reforçando a linha de defesa. Na prática, o Santos ganhou fôlego para se segurar das investidas do São Paulo e ainda passou a contar com os avanços dos laterais, que se tornaram alas.

“Eu demorei um pouquinho para colocar os três zagueiros. Acho que poderia ter sido um pouco antes. No segundo tempo, eles ficaram com três zagueiros, dois alas. Os nossos laterais poderiam estar um pouco mais combativos, mas os nossos laterais estavam fechando bem as entradas e não quis mexer nessa situação”, ponderou.

O esquema com três zagueiros vai ser alvo da atenção do treinador ao longo da semana. “Preciso treinar um pouco mais essa situação com três zagueiros, mas pretendo utilizá-la num momento de emergência, como era hoje (domingo). O Luiz (Felipe) é muito assertivo com o Maicon e o Eduardo. Eles começaram a jogar bola para a área”, analisou.

A escalação do Santos com trio na zaga não é novidade recente no clube. Nas últimas temporadas, diversos treinadores testaram a formação, com resultados variados. O mais bem-sucedido foi Fábio Carille, que assumiu a equipe em setembro do ano passado, com a missão de evitar o rebaixamento e teve sucesso.

Após diversos testes, Carille chegou ao time ideal com três zagueiros. Na época, Luiz Felipe era uma das referências do setor – hoje é reserva. Ele formava o trio com Danilo e Kaiky, que já deixaram o clube.