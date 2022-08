Lisca implementa treinos na Vila e Marcos Leonardo aprova a ideia

Parceria Lance & IstoÉ 19/08/2022 - 21:33 Compartilhe

O Santos segue sua preparação para o clássico contra o São Paulo, neste domingo (21), às 19h, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. E na manhã desta sexta-feira (19), o técnico Lisca optou por comandar o treino do Peixe em Urbano Caldeira.

É a segunda atividade que o elenco santista realiza no estádio desde a chegada do técnico no clube. Anteriormente, os atletas já haviam treinado no local na antevéspera do duelo com o Fluminense.

Artilheiro da Vila em 2022, com nove gols marcados, Marcos Leonardo destacou a força do Alçapão. O Menino da Vila é o artilheiro santista também em toda temporada.

“O professor Lisca gosta de treinar aqui na Vila e está implementando isso. Faz diferença treinar no local onde nós jogamos, pois vamos pegando os atalhos do campo. Gosto de treinar aqui. Jogar aqui na Vila é diferente, né!? É a nossa casa, com a nossa torcida. Todo mundo que vem jogar aqui contra a gente fala que é difícil. Fico feliz pelos gols recentes aqui e por ajudar nossa equipe. E espero ajudar de novo no clássico, que é um jogo muito importante para a nossa sequência na competição”, afirmou o camisa 9.

Davi Lucca, filho de Neymar Jr, visitou a Vila na manhã desta sexta-feira (19). O garoto “cresceu” no estádio onde o pai iniciou sua carreira. Ele tirou foto com o uniforme branco da temporada do Peixe com o nome de Neymar 10, além de tietar parte do elenco santista, inclusive Marcos Leonardo.

Ele apareceu ao lado do técnico Lisca, de Arzul, preparador de goleiros, e dos atacantes Ângelo, Marcos Leonardo e Luan. Nos stories, o jogador repostou o post do Santos relembrando com carinho a época em que atual na Vila Belmiro.

