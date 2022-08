Lisca festeja a primeira vitória no Santos, mas exige mais agressividade do time

Estadão Conteúdo 08/08/2022 - 23:39 Compartilhe

Lisca não escondeu a felicidade pela primeira vitória conquistada no comando do Santos, nesta segunda-feira, no Couto Pereira, diante do Coritiba. Ao mesmo tempo, o treinador exigiu mais agressividade da equipe nos próximos jogos.

“Foi uma vitória muito importante, mas poderíamos ter conquistado de forma mais confortável. Faltou mais agressividade na marcação de saída de bola do Coritiba”, disse o treinador santista, que admitiu ter ficado surpreendido ao ver o adversário com três volantes.

“Eu não esperava esta formação. Precisei mudar nossa forma de atuar, mas conseguimos um resultado muito importante”, afirmou Lisca, que vai analisar a partir do treino desta terça-feira as condições do meia-atacante Luan, ex-Corinthians, que poderá ser relacionado para a partida de domingo, contra o América, em Belo Horizonte.

“Ele vai brigar pela posição no campo. Via fazer o primeiro treino e, como sempre acontece comigo, vai conseguir sua vaga nos treinamentos. Trata-se de um dos melhores jogadores para atuar entre as linhas de marcação do adversário. Precisamos ajudá-lo a recuperar a confiança”, disse o técnico.