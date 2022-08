Lisca explica troca de capitão do Santos no clássico

admin3 22/08/2022 - 18:30 Compartilhe

O técnico Lisca explicou o motivo para o zagueiro Maicon ganhar a braçadeira de capitão na vitória do Santos sobre o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, neste domingo (21) pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro João Paulo vinha sendo costumeiramente o capitão da equipe santista.

– Goleiro é mais complicado e o João é um cara mais competitivo, às vezes ele sai e toma um cartão amarelo como foi lá em Curitiba. Foi uma questão de estratégia para termos um capitão dentro do campo e Maicon é co-capitão. João e Maicon lideram o time junto com Sánchez, Marcos Leonardo e Soteldo, que hoje é líder técnico. Rodrigo é líder de raça e de entrega, vamos fazer uma mexida para também fomentar a liderança. Não quero uma só liderança e uma responsabilidade só com João e do Maicon, quero dividir responsabilidades e a ideia foi essa – explicou o treinador.

Lisca revelou que deve fazer um rodízio na braçadeira para fomentar a liderança do grupo e avaliou os jogadores com características próprias de liderança.

E MAIS:

– É claro que o João não ficou muito feliz, conversei rápido com ele, e o Marcio meu auxiliar. Ele fez um ótimo jogo hoje, quando precisou do João…mostrou o grande goleiro que ele é. (…) A ideia foi dar uma rodada no capitão e deixar o João mais preservado, mesmo assim foi lá fora reclamar, mas não tomou cartão por talvez não estar com a braçadeira. Vamos dar uma rodada e, quem sabe, no próximo jogo talvez o Rodrigo. Soteldo também é um líder da maneira dele, cada um com sua característica exercendo sua liderança – concluiu.

E MAIS: