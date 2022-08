Lisca aprova postura do Santos no primeiro tempo contra o Flu Peixe foi para o intervalo vencendo, mas depois sofreu a virada e buscou o empate no final







O Santos empatou com o Fluminense nesta segunda-feira (1), em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe saiu na frente, sofreu a virada, mas conseguiu, já nos minutos finais, buscar o empate em boa jogada que resultou no gol de Marcos Leonardo.

Após o duelo, Lisca comentou sobre a partida do Peixe e valorizou o lado “agressivo” da equipe na primeira etapa. O treinador lamentou que o time no segundo tempo não conseguiu manter o mesmo ritmo, o que resultou no empate da equipe carioca.

“Passar para os jogadores que nós temos capacidade de time, de grupo, para ser mais corajoso fora de casa, agredir o adversário, como fizemos aqui no primeiro tempo, neutralizamos o jogo de aproximação do Fluminense. Segundo tempo abaixamos um pouco, mas é difícil pressionar alto o tempo todo. Mas tomamos um gol com 23 minutos, um lance totalmente atípico e o segundo também, uma bola quebrada, rebateu nas costas e o Arias foi esperto. Deixamos um espaço que não estávamos deixando, entre defesa e meio, mas não foi uma bola trabalhada, foi longa, que dificilmente o Fluminense usa”, disse Lisca.

Outro ponto destacado pelo treinador santista foi a falta de participação do atacante Cano no confronto. O jogador é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e vive grande fase no Fluminense.

“Neutralizamos o Cano, que é o principal artilheiro do Brasil, não teve uma conclusão, não participou do jogo. Neutralizamos ele”, completou o técnico santista.

Na próxima rodada do Brasileirão o Peixe enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira. O jogo está agendado para a segunda-feira da próxima semana.

