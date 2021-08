Lisca admite atuação ruim do Vasco na derrota para o Remo: ‘Foi uma noite “Não” para todos nós’ Para o treinador, de positivo ficou a luta de um time jovem diante de tantos desfalques. Concentração e disposição foram ponderadas pelo comandante da equipe

Foi uma noite em que nada deu certo. Contra o Remo, o Vasco apresentou poucas virtudes e teve expostas em alto grau as piores deficiências da equipe. O técnico Lisca, após a derrota, admitiu a fraca atuação da equipe com uma expressão do vocabulário particular dele: tudo que o time tentou não conseguiu. Por isso foi um jogo “não” do Cruz-Maltino.

– Foi uma noite “Não” para todos nós. Bola parada, aspecto tático… tomamos um gol, depois outro de bola parada… de positivo fica a luta. O time não desistiu, com Cayo Tenório, Pec, Figueiredo… a meninada. Porque não é fácil. eles se entregaram demais – valorizou o treinador, que completou:

– O que aconteceu na circunstância do jogo é que não ficou bem para nós hoje. No aspecto anímico, na concentração, fechar o fundo… ficou bem negativo. Foi uma noite “Não” para todos nós. A responsabilidade é toda nossa. Hoje não conseguimos. O início eu gostei, contra o São Paulo (segundo jogo), eu gostei também da postura. Hoje, talvez pelo cansaço e pelas trocas, sentimos demais e não conseguimos manter o nível que vínhamos tendo – lamentou Lisca.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

O Vasco retorna neste domingo para o Rio. O próximo desafio é na quarta-feira, contra o Londrina. Tal duelo será em São Januário.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também