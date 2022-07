Lisandro Martínez será transferido do Ajax para Manchester United após exames médicos

O zagueiro argentino do Ajax, Lisandro Martinez, jogará pelo Manchester United na próxima temporada, desde que passe por um exame médico, disse o clube da Premier League neste domingo.

“O Manchester United tem o prazer de anunciar que o clube chegou a um acordo com o Ajax para a contratação do zagueiro internacional argentino Lisandro Martínez, sujeito à aprovação no exame médico, ao acordo final sobre as condições (contratuais) do jogador e à obtenção do seu visto britânico”, explicou a entidade inglesa em um comunicado.

O clube de Old Trafford, no entanto, não especificou a duração do contrato do jogador nem o valor financeiro da operação.

Segundo o canal Sky Sports, o jogador de 24 anos, que vai voltar a trabalhar com o seu antigo treinador no Ajax, Erik ten Hag, vai assinar por cinco temporadas e o clube holandês vai receber 57 milhões de libras pelo passe (cerca de 67 milhões de euros).

bvo/mcd/dr/aam