Lisa Presley manteve cadáver do filho em casa por dois meses, diz livro

Lisa Marie Presley (1968-2023), filha de Elvis Presley (1935-1977) e Priscilla, 79, teria mantido o corpo do filho, Benjamin Keough, em sua casa por dois meses após a sua morte, aos 27 anos de idade, em 2020, por suspeita de suicídio.

A revelação foi feita em seu livro de memórias, “From Here to the Great Unknown” (“Daqui até o Grande Desconhecido”, em tradução livre). Ela morreu aos 54 anos de idade, em janeiro de 2023, e a obra foi concluída por sua filha Riley Keough, 35, e está sendo lançada nos Estados Unidos nesta terça-feira, 8.

Segundo relato, quando Benjamin morreu, Lisa não conseguiu decidir se o enterraria no Havaí ou em Graceland, a propriedade de Memphis onde Elvis morreu e está enterrado.

“Minha casa tem um quarto separado e eu mantive Ben Ben lá por dois meses. Não há lei no estado da Califórnia que obrigue você a enterrar alguém imediatamente. Encontrei uma dona de funerária muito empática e ela disse: ‘Levaremos Ben Ben até você”.

A sala foi mantida a uma temperatura de 12 graus para preservar o corpo, e Lisa Marie admitiu que “se acostumou com ele, cuidando dele e mantendo-o lá”.

Riley destacou no livro que a própria Lisa sabia que manter os restos mortais do filho em casa era “estranho”, porém, ela lidava bem com a situação. “Acho que assustaria qualquer outra pessoa ter seu filho ali daquele jeito. Mas não eu”, disse em trecho.