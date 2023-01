Lisa Marie Presley morre aos 54 anos após sofrer parada cardíaca

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/01/2023 - 22:57 Compartilhe

Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos após sofrer uma parada cardíaca nesta quinta-feira (12). A filha do lendário cantor Elvis Presley chegou a ser levada a um hospital no estado americano da Califórnia e colocada em coma induzido, mas não resistiu.





“É com peso no coração que eu devo compartilhar a devastadora notícia de que minha bela filha Lisa Marie nos deixou. Ela era a mais apaixonada, forte e amorosa mulher que eu já conheci”, disse Priscilla Presley, mãe da cantora e compositora, em breve comunicado.

Há apenas alguns dias, Presley, de 54 anos, compareceu à cerimônia do Globo de Ouro com sua mãe, Priscilla, na qual viram o ator Austin Butler ganhar o prêmio de melhor ator de drama por sua poderosa atuação em “Elvis”.

Filha de Elvis Presley, a cantora sempre esteve ligado ao mundo do entretenimento, sendo casada com Michael Jackson e Nicholas Cage no passado.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias