Lisa Gomes presta depoimento contra Bruno, da dupla sertaneja com Marrone

A jornalista Lisa Gomes chegou emocionada à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), em São Paulo, nesta quinta-feira (6), e não conseguiu conter o choro.

Ela esteve na DP para depor contra o cantor sertanejo Bruno, que faz dupla com Marrone, por ele ter feito comentário considerado transfóbico. O caso aconteceu durante uma entrevista.

A Polícia de São Paulo instaurou um inquérito para investigar a denúncia, atendendo ao pedido de solicitação do Ministério Público.

Essa decisão, por sua vez, atende a uma representação protocolada pela Associação LGBT+. O documento solicita a prisão do cantor ou a suspensão das atividades profissionais por três meses.

Lisa Gomes seguiu com o processo cível. Segundo a sua assessoria, ela não quer a prisão do cantor, considerando as pessoas que trabalham com a dupla e precisam sustentar suas famílias.

Relembre o caso

Em entrevista concedida a Lisa Gomes, que é repórter do programa TV Fama (RedeTV!), no dia 12 de maio, Bruno causou constrangimento ao fazer uma piada considerada transfóbica. Mulher trans, Lisa foi surpreendida pelo sertanejo com a pergunta: “Você tem pau?”.

