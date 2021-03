Lira: vamos votar 1º e 2º turno da PEC Emergencial com celeridade que caso requer

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que já há acordo na Casa para permitir uma votação mais rápida da PEC Emergencial, que abre espaço para o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial e libera o governo do cumprimento das metas fiscais do Orçamento.

“Não sabemos o que virá do Senado, mas já temos acordo para tramitação da PEC”, disse ele, em entrevista ao programa Pingos nos Is, da Jovem Pan, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Segundo ele, o acordo tem o apoio da maioria dos líderes da Câmara, mas não unanimidade. “Vamos votar a admissibilidade da PEC e o primeiro e o segundo turno com a celeridade que o caso requer”, afirmou.

Ainda sobre o pagamento de benefícios para a população para ajudar no enfrentamento da pandemia da covid-19, Lira disse defender “um programa de renda inclusivo, diferente do Bolsa Família”.

Lira disse que o Brasil tem responsabilidade fiscal e metas, mas defendeu uma participação mais efetiva no Congresso na confecção do Orçamento. Ele afirmou ainda ser favorável à desvinculação geral do Orçamento, mas reconheceu que essa proposta não deve ser analisada pelo Senado neste momento.

Veja também