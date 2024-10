Lira vai a conferência do agro com Hugo Motta e recebe homenagem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2024 - 10:58 Para compartilhar:

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), recebeu uma homenagem em um evento do agro, nesta segunda-feira 21, acompanhado do seu candidato à sucessão no cargo, o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB).

A premiação ocorreu durante a 24ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, realizado em um hotel, em São Paulo. A solenidade homenageou os 100 anos do etanol no Brasil e as personalidades “pivôs” no avanço do setor.

A cerimônia saudou Lira pela atuação na Câmara em prol de projetos relacionados a temas como biocombustíveis e o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten).

Lira ainda não anunciou publicamente que Motta é seu candidato para a sucessão, mas o deputado alagoano tem defendido essa indicação nos bastidores. Em breve discurso no evento, Motta destacou a agenda do Legislativo que, frisou, coloca o Brasil em condições de disputar “de igual para igual” investimentos da transição energética.

Além de Motta, concorrem pelo posto o líder do União, Elmar Nascimento (BA), e o líder do PSD, Antonio Brito (BA). Também são lembrados na disputa o líder do PP, Dr. Luizinho (RJ), e o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL).