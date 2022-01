Lira turca recua com expectativas de inflação ainda mais alta

ISTAMBUL (Reuters) – A lira chegou a cair até 4% em relação ao dólar nesta terça-feira, com a Turquia se preparando para um uma inflação anual ainda mais alta após os preços ao consumidor dispararem ao ritmo mais acentuado em 19 anos.

O ministro das Finanças do país, Nureddin Nebati, disse esperar um retorno à estabilidade após uma volátil crise cambial nos últimos meses.

A lira, no entanto, caiu a até 13,5 por dólar nesta sessão, após fechar em 12,96 por dólar na segunda-feira, com economistas prevendo que os preços ao consumidor continuarão a subir após dados de segunda-feira terem mostrado que a taxa de inflação anual da Turquia foi a 36,1% no mês passado.

A moeda local atingiu uma mínima recorde de 18,4 por dólar há duas semanas, antes de se recuperar com medidas do governo para apoiar a moeda.

No ano passado, a lira perdeu 44% de seu valor, tornando-se, de longe, a moeda de pior desempenho nos mercados emergentes e marcando seu pior ano desde que o presidente Tayyip Erdogan assumiu o poder, há quase duas décadas.

Seu “novo programa econômico” de cortes bruscos na taxa de juros e ênfase nas exportações e no crédito deflagrou uma crise cambial, a segunda da Turquia em quatro anos.

(Por Daren Butler)

