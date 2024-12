Lira suspende todas as comissões da Câmara até recesso parlamentar

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 12/12/2024 - 14:46 Para compartilhar:

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), suspendeu o funcionamento de todas as comissões da Casa entre 12 e 20 de dezembro para que os deputados concentrem-se apenas na pauta do plenário, em meio à expectativa de votação de medidas prioritárias para o governo Lula (PT), caso do pacote de corte de gastos.

A medida foi editada para disciplinar os trabalhos na última semana efetiva de votações antes do recesso parlamentar, tendo no horizonte as medidas de ajuste de contas públicas do governo e ainda a regulamentação da reforma tributária.

“O presidente da Câmara resolve determinar que o período de 12 a 20 de dezembro de 2024 será destinado exclusivamente à discussão e à votação de matérias no plenário, sendo vedada a realização de reunião de qualquer natureza e ficando cancelada qualquer convocação de reunião para o período”, determinou Lira na decisão desta quinta-feira, 12.

Ao justificar a decisão, o Lira citou a necessidade de o plenário “discutir e votar proposições de relevante interesse nacional” e a proximidade do recesso parlamentar, que começa oficialmente em 23 de dezembro.