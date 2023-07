Lira sobre Tarcísio de Freitas: Governador do maior Estado entendeu importância da matéria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 15:50 Compartilhe

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ressaltou o trabalho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pela aprovação da reforma tributária. “O governador Tarcísio, dentre muitos governadores que trabalharam arduamente, foi um governador que trabalhou na reta final muito forte, construiu consensos, trabalhou internamente nas bancadas”, disse em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira, 7.

De acordo com Lira, a atuação de Tarcísio “merece, sim, ser muito ressaltada” porque teve o intuito de fazer acordos sem radicalizar. O governador foi criticado pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem é aliado, após apoiar a aprovação da reforma. Tarcísio chegou a ser vaiado em uma reunião da legenda, ao lado do ex-presidente. Lira repetiu na entrevista que a reforma não é “política, nem partidarizada” e pertence ao País.

O presidente da Câmara ainda reforçou que o texto da reforma tende a ser alterado no Senado. “O Senado é a Casa revisora, que representa a federação. O texto pode, sim, vir melhorado e modificado, é da natureza democrática. A Câmara e o Senado, ao final, se nenhuma Casa se sobrepor à outra, terão que ter um texto comum para esse texto ser promulgado”, afirmou.

