Lira sobre Dallagnol: Regimento foi aplicado a todos que tiveram mesmo tipo de sanção

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta sexta-feira, 19, que a análise da cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) pela Corregedoria da Casa é um procedimento-padrão previsto no regimento interno.

O ex-procurador e ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná teve o registro de candidatura cassado na terça-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base na Lei da Ficha Limpa.

Lira reforçou que o caso de Dallagnol decidido pela Justiça Eleitoral “tem um regimento próprio” na Câmara dos Deputados.

“Ele é público, transparente, faz parte do nosso regimento, foi aplicado para todos os outros parlamentares que tiveram o mesmo tipo de sanção que o deputado Dallagnol”, esclareceu Lira.

