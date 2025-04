O deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), foi escolhido como relator do projeto que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O anúncio deve ser feito nesta quinta-feira, 3.

Lira foi escolha pessoal do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Além do relator, Motta deve anunciar a criação de uma comissão especial para analisar o texto.

O ex-presidente da Câmara não estava na lista de cotados para assumir a relatoria do projeto. Motta decidiu pelo nome do padrinho político e guardou o segredo a sete chaves. Antes, Aguinaldo Ribeiro (Progressistas-PB) era o favorito para assumir o texto.

A escolha de Lira teve o aval do Palácio do Planalto, que avalia não ter problemas para negociar o texto. O nome de Lira ainda foi visto por interlocutores de Motta como uma “dívida de gratidão” pelo apoio na disputa pela presidência da Câmara.

Com Arthur Lira no comando da relatoria, deputados do Centrão e da base governista já esperam diversas modificações no projeto ou, até mesmo, a possibilidade de apresentação de um substitutivo.