Lira prorroga até 24 de maio dispensa da presença obrigatória de deputados do RS na Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prorrogou até a próxima sexta-feira, dia 24, a dispensa da presença obrigatória de deputados do Rio Grande do Sul na Casa. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara desta sexta-feira, 17.

Dessa forma, os 31 parlamentares da bancada gaúcha poderão continuar participando das votações de forma remota, por meio de um aplicativo, sem necessidade de registro biométrico em Brasília. O Estado vive uma catástrofe ambiental e social provocada por enchentes.

As fortes chuvas que atingiram o RS nas últimas semanas causaram, até mesmo, o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, por tempo indeterminado.