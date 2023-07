Lira: Partidos de centro deram ‘belíssima’ votação à reforma tributária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 16:34 Compartilhe

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), exaltou o trabalho dos partidos de centro na aprovação de projetos como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. “Graças aos partidos de centro que nós tivemos essa belíssima votação na noite de ontem”, destacou o deputado à GloboNews.

Na entrevista, Lira também avaliou que a atuação da Câmara no primeiro semestre foi “muito boa”. Tendo em vista atritos com o governo no começo do mandato – com críticas suas à articulação do Executivo – o líder destacou que “não torce contra” nenhum governo, mas que deve ser entendido que os poderes são “independentes” e devem ser harmônicos.

Durante as eleições, o presidente da Câmara foi alvo de críticas de petistas, já que havia manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Lira, o esforço deste ano é encontrar um “texto mútuo” entre Câmara e Senado da reforma tributária, prevendo que a Casa fará alterações no texto. Ele pontuou, no entanto, que foi entregue ao Senado um projeto “bem discutido”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias