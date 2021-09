Lira: ‘liberais de SP saíram do endereço’ e começaram a discutir combustíveis

Após ser questionado publicamente pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que suas declarações sobre a alta do preço dos combustíveis feitas nesta semana trouxeram “liberais de São Paulo” para o debate.

“Foi boa a fala porque muitos liberais de São Paulo saíram do endereço e começaram a discutir o assunto, que é um assunto também que nós não podemos dizer que o ICMS é que puxa o aumento, mas ele contribui de sobremaneira para alguns excessos”, disse.

Mais cedo, Doria negou que o preço seja responsabilidade do ICMS e sugeriu que Lira indique à Petrobras o porquê dos aumentos constantes do combustível. “Recomendo ao deputado Arthur Lira que indague à Petrobras o porquê dos aumentos constantes nos combustíveis, não só combustíveis nos postos, como também o preço do gás, para o consumidor e para uso industrial”, afirmou Doria, nesta quarta-feira, 29.

Ontem, Lira criticou a alta dos combustíveis e jogou a culpa da situação nos impostos cobrados pelos governadores. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro em evento de entrega de casas no interior de Alagoas, Lira disse que o Congresso Nacional vai debater um projeto de lei para fixar o valor do ICMS, uma das principais fontes de arrecadação dos Estados – e sinalizou apoio à proposta. Mais cedo, o presidente da Câmara tinha ido às redes sociais para criticar a Petrobras e reclamar do alto preço dos combustíveis, um dos vilões da atual escalada inflacionária.

