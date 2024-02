Lira lamenta morte de Abilio: ‘Perdi um amigo. O País perdeu um exemplo de empreendedor’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/02/2024 - 22:33 Para compartilhar:

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) lamentou há pouco a morte do empresário Abilio Diniz, que construiu um império no setor de varejo. “Perdi um amigo. O país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência”, escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).

O empresário faleceu neste domingo, 18, em consequência de insuficiência respiratória. O deputado salientou que Abílio sempre viu o Brasil com “otimismo, com esperança e fé inquebrantável no nosso futuro. Meus sentimentos à família e aos amigos”.

