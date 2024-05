Lira e Pacheco justificam ausência na Brasil Week por foco em medidas legislativas para RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 14:46 Para compartilhar:

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), justificaram a ausência na Brazil Week, semana do País em Nova York, por conta das medidas legislativas de apoio ao Rio Grande do Sul, impactado por fortes chuvas nas últimas semanas.

O Congresso precisa votar e aprovar o pacote de ações do Ministério da Fazenda que deve servir de apoio financeiro ao Estado, mas também estabelecer um marco legal para futuros desastres ambientais no País.

“A situação calamitosa impôs a permanência no Brasil por conta das medidas legislativas em torno desse tema (Rio Grande do Sul)”, disse Pacheco, em vídeo apresentado no evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em Nova York, durante a Brazil Week.

O presidente da Câmara definiu o momento como “difícil”. “Temos matérias importantes legislativas que precisam da nossa presença e votação”, justificou. Segundo ele, essa semana será “muito decisiva” para o Rio Grande do Sul. Lira afirmou ainda que espera que a Câmara consiga entregar a regulamentação da reforma tributária antes do recesso do meio do ano.