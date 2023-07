Lira diz que reunirá líderes para decidir se vota Carf e Arcabouço ainda nesta sexta-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 12:00 Compartilhe

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que fará uma reunião de líderes partidários ainda na manhã desta sexta-feira, 7, para definir se a Casa votará ainda hoje outros projetos da chamada pauta econômica, como o arcabouço fiscal e a proposta que recria o “voto de qualidade” no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Lira lembrou que haverá reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em agosto e, por isso, a importância da votação dos dois projetos, como fatores que podem ajudar o Banco Central a sinalizar uma redução da taxa básica de juros.

“Se os líderes se derem por satisfeitos com relação ao mérito das matérias, eu acho importante porque vai ter reunião do Copom no início de agosto. Vamos conversar para terminar matérias que têm quórum mais fácil para aprovação”, disse Lira, em entrevista coletiva na manhã de hoje.

“Todas as sinalizações que a política têm dado, todas as votações que o Congresso vêm fazendo são na sinalização de um ambiente mais estável, seguro, com mais perspectiva e sinalizando para um crescimento, segurança jurídica, simplificação, desburocratização. O texto do Carf ajudará, do arcabouço ajudará na sinalização para o corte de juros”, enfatizou o deputado alagoano. Na visão de Lira, a aprovação da reforma tributária pela Câmara também vai impactar na decisão do Copom.

Segundo o presidente da Câmara, o PL do Carf é o assunto que gera maior resistência nos líderes partidários atualmente. Já a análise das mudanças feitas pelo Senado no arcabouço fiscal e a recriação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) devem passar sem dificuldade.

“A questão do Carf é um projeto que há sensibilidade muito forte. Todos sabem da dificuldade legislativa que o Congresso tem com pautas da Receita. Não é de hoje. É uma matéria que vai decidir trilhões de reais para o País. Mexe com a perspectiva, todos os parlamentares sabem que é base para o arcabouço porque há uma entrada muito forte de pagamentos, o que gerará crédito para o governo”, explicou.

