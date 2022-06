Lira diz que Câmara deve votar nesta 3ª-feira alterações do Senado ao projeto que limita ICMS

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o plenário da Casa deve votar nesta terça-feira as alterações feitas na véspera pelo Senado ao projeto que cria um teto de tributação do ICMS sobre combustíveis e outros itens que passariam a ser considerados essenciais.

“Tive uma reunião na parte da manhã com líderes da oposição e vou ter agora logo na sequência reunião com líderes da base, analisarmos as alterações e o que nós iremos apreciar será somente as alterações do Senado ao texto. Lógico que o que já foi comum as duas Casas, é tido como já tido como aprovado”, disse Lira em entrevista à CNN Brasil.





“Vamos nos decidir sobre as alterações do Senado e decidir se vamos manter ou derrubar. E a partir daí vai ao presidente da República para sanção, colocar justamente em vigência essas alterações colocando um limite máximo de ICMS para esses serviços e bens para a população brasileira”, emendou ele.

Na segunda-feira, o Senado aprovou o projeto que limita a cobrança do ICMS aos setores de combustíveis, energia elétrica, gás natural, comunicações e transporte coletivo.

O texto não fixa uma alíquota, mas estabelece um teto de aproximados 17%, ao incluir esses setores no rol de “essenciais”.

A proposta também traz compensações a Estados por eventuais perdas de arrecadação em decorrência do limite ao ICMS.

Essa é uma das propostas legislativas que o governo busca apoiar como forma de reduzir o preço dos combustíveis ao consumidor final, também com o objetivo de reduzir a inflação.

(Reportagem de Ricardo Brito; Edição de Alexandre Caverni)