Lira deve nomear dois grupos de trabalho para tramitar reforma tributária

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 21/05/2024 - 18:15 Para compartilhar:

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), deve criar nesta terça-feira, 21, dois grupos de trabalho para a discussão da regulamentação da reforma tributária. Os grupos devem ser compostos por sete deputados cada um, de diferentes partidos.

+ Senado espera fonte de compensação para desoneração dos municípios

Os dois grupos terão que apresentar relatórios sobre os projetos apresentados pelo Palácio do Planalto para efetivar a PEC aprovada no ano passado. Um dos projetos trata do detalhamento da reforma, enquanto o outro focará nas especificações juntos aos estados e municípios.

O primeiro, com mais de 300 páginas, já foi entregue à Câmara dos Deputados. O segundo deve ser enviado aos parlamentares na próxima semana.

“O ministro Haddad me informou na marcha dos prefeitos que deve enviar na próxima semana o texto sobre o federativo, que cuida da questão do desenvolvimento”, disse Lira, em conversa com jornalistas.

De acordo com o presidente da Câmara, os projetos que regulamentam a reforma tributária devem ser votados na Casa antes do recesso de julho. Se aprovados, os textos devem ser encaminhados ao Senado, que deve analisar as propostas no segundo semestre.