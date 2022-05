Lira destitui desafeto de Bolsonaro do cargo de vice-presidente da Câmara

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), determinou nesta segunda-feira a destituição do deputado Marcelo Ramos (PSD-AM) do cargo de vice-presidente da Casa, atendendo uma demanda do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro.





Aliado de Bolsonaro, Lira editou um despacho –que ainda será publicado em uma edição extra do Diário Oficial da Câmara– destituindo o vice-presidente e desafeto do presidente da República.

Em postagem no Twitter, Ramos creditou a destituição do cargo à “pressão do presidente da República, que deu uma ordem ao presidente da Câmara por uma live”.

Ramos integrava os quadros do PL, mas deixou a sigla quando o partido acolheu Bolsonaro, que estava sem partido. O deputado não escondia suas críticas ao presidente e, por isso, filiou-se ao PSD.

Mais cedo, Ramos lembrou da necessidade e do costume, na política, de se cumprir acordos, que, quando quebrados, comprometem a estabilidade dentro da Casa. Ele fora eleito vice-presidente da Câmara sob o mesmo acordo entre partidos que alçou Lira ao comando da Casa.

“O PL assinou um acordo, avalizado por todos, e cinco meses depois quer mudar o acordado por uma intervenção indevida do presidente”, tuitou. “Não ligo pra cargo se o preço for meu silêncio em relação a inflação que está tirando o direito do pobre de comer, de comprar o gás, de pagar a conta de energia”.