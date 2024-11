Lira conduz sessão de encerramento do P20; Pacheco se ausenta por questões familiares

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 11:39 Para compartilhar:

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deu início à sessão de encerramento da 10ª Cúpula dos Parlamentos do G20, o P20, pouco antes das 11h30 desta sexta-feira, 8, no Congresso Nacional.

Lira comunicou a ausência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por “questões familiares”. Ele também agradeceu o “espírito construtivo” dos envolvidos com o P20. Na ocasião, o evento adotou uma Declaração Conjunta dos Parlamentos “por um mundo justo e um planeta sustentável”.