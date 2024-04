Lira chama Padilha de ‘incompetente’ e diz que ministro é seu desafeto pessoal

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), chamou o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de “incompetente” e classificou o petista como seu “desafeto”. A declaração foi dada pelo parlamentar após ser questionado por jornalistas se a votação na Câmara que decidiu pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) seria um indicativo de enfraquecimento de Lira na Casa.

“Essa notícia foi vazada do governo e, basicamente, do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, um incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei claro que ontem a votação foi de cunho individual, cada deputado é responsável pelo voto que deu”, afirmou Lira, durante entrevista à imprensa em uma feira Agroindustrial em Londrina, no norte do Paraná.

“É lamentável que integrantes do governo interessados na estabilidade da relação harmônica entre os poderes fiquem implantando essas mentiras, essas notícias falsas que incomodam o parlamento. Depois, quando o parlamento reage, acham ruim”, complementou.

O presidente da Casa disse ainda que a votação não influencia em nada sobre o resultado das próximas pautas a serem apreciadas pelo Congresso.

O placar da votação que selou a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão foi de 277 a 129, com 28 abstenções. Eram necessários no mínimo 257 votos para manter o deputado preso.

Até o momento desta publicação, Padilha não se manifestou diretamente sobre a fala de Lira. No entanto, pouco após a entrevista do presidente da Câmara, o ministro publicou em sua conta no X (antigo Twitter) um vídeo em que o presidente Lula (PT) diz que Padilha “vai bater recorde” no cargo por sua “competência”.