Lira certamente vai entender números e projeções (sobre aumento da CSLL e JCP), diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 2, que “certamente” o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vai entender os números e projeções sobre aumento na alíquota de CSLL e elevação na taxação sobre Juros Sobre Capital Próprio (JCP). Segundo ele, o alagoano é um dos grandes parceiros da agenda do País e tem compromisso com a estabilidade fiscal.

No último sábado, 31, Lira assegurou em entrevista a jornalistas que não terá vida fácil na Câmara a proposta da equipe econômica de subir as alíquotas da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) e dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). Antes, durante participação na Expert, evento da XP, Lira foi ainda mais enfático ao dizer que a aprovação da matéria, como solução para cumprimento da meta fiscal, é “quase impossível”.

“Presidente Lira é um dos grandes parceiros da agenda econômica do País. Eu diria que ele é muito parceiro e certamente vai entender os números e as projeções sobre o aumento da CSLL e JCP”, disse o secretário, avaliando que as negociações com Lira fazem parte da democracia.

Durigan disse estar à disposição para construir alternativas, melhorar projetos e contar com a parceria de Lira.