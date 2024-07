Lira: Câmara cumpriu mais uma etapa importante para consolidação da tributária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2024 - 22:26 Para compartilhar:

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), comemorou na noite desta quarta-feira, 10, nas redes sociais, a aprovação do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. O deputado alagoano fez questão de frisar que o texto foi fruto de um intenso debate com todos os setores, após críticas sobre o modelo de tramitação, com grupos de trabalho, sem análise em comissão especial.

“O Brasil dá um passo fundamental para se desenvolver mais e melhor, com segurança jurídica, clareza tributária e regras claras para governos, investidores, produtores, industriais, comércio e consumidores”, escreveu Lira, no X (antigo Twitter).

“Quem ganha com o novo modelo é o povo brasileiro. Tenho a honra de presidir a Câmara dos Deputados nesse momento histórico. A Câmara é a Casa do Povo e nunca faltará em seus compromissos com o povo. Somos seus representantes no Parlamento e dessa missão não nos afastaremos”, emendou o presidente da Câmara.

Lira agradeceu aos sete membros do GT que analisou o projeto, líderes, presidentes de partidos e todos os deputados. “Isso é fruto de um intenso debate com todos os setores sociais, na busca de consensos e definição de um sistema tributário justo, moderno, racional e eficiente”, afirmou.