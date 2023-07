Lira afirma que PL de Bolsonaro não fechará questão contra reforma tributária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 18:11 Compartilhe

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira, 6, que a bancada do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai orientar contra a reforma tributária, mas não “fechará questão”. Na prática, os deputados não serão punidos se votarem diferente da orientação da sigla.

Lira voltou a defender não politização de um “tema tão importante”. Nesta semana, o PL divulgou uma nota com críticas à proposta de reforma tributária e sugeriu a rejeição total da PEC pelos 99 deputados filiados à legenda.

Intitulada “Reforma Tributária do PT: um verdadeiro soco no estômago dos mais pobres”, a nota foi assinada por Bolsonaro e diz que a proposta vai na contramão do que foi feito na gestão do ex-presidente, com redução de impostos e mais arrecadação.

