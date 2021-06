Liquidez diária e 116% do CDI ajudam a criar sua reserva de emergência em 2021

A pandemia de coronavírus já dura mais de um ano, e com certeza afeta a renda de milhares de brasileiros com redução salarial, suspensão de contratos e mesmo pela perda do emprego.

O último estudo da Anbima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, chamado o Raio X do Investidor Brasileiro, aponta que 62% da população no Brasil não economizou ano passado e entra em um novo ano sem uma certeza de dinheiro extra para os gastos do dia a dia.

RESERVA DE EMERGÊNCIA E RESERVA DE OPORTUNIDADE

Cuidar das suas finanças envolve também preparar uma reserva financeira de emergência, e esta orientação levou a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, a listar cinco passos sobre como montar uma reserva de emergência.

Dentre as opções avaliadas no mercado de investimento, o CDB de liquidez diária é um dos mais recomendados para construir uma carteira de investimentos que ajude a ter acesso rápido a uma verba para gastos emergenciais.

E durante estes momentos onde a situação econômica vive caótica e indefinida, é preciso também buscar uma reserva de oportunidade, com produtos financeiros que possibilitem, além da reserva mais urgente, um retorno de investimento com maior ganho.

Por suas características, o CDB de liquidez diária ajuda a criar sua reserva de emergência e, também, gera retorno para novas oportunidades.

COMPONDO A MELHOR CARTEIRA COM LIQUIDEZ DIÁRIA

Liquidez diária com ganhos maiores que a poupança, oferecido por uma instituição sólida e segura para colocar seu dinheiro são os principais fatores que devem ser considerados em sua busca. Nesta seleção, os produtos CDB do Banco RCI Brasil aliam algumas das melhores taxas do mercado com a segurança e confiança reconhecida pelo rating Aa2.br da agência de risco Moody’s.

Os produtos ideais para construir sua carteira de investimentos e que estão entre as melhores taxas do mercado são o CDB 116% do CDI e o CDB Escalonado, que atinge até 128% do CDI, ambos com liquidez diária garantida pelo Banco RCI Brasil.

Inicie sua carteira de investimento com apenas 5 minutos e R$ 50,00

Para atingir boas possibilidades de ganho com alta segurança, o CDB do Banco RCI Brasil proporciona rendimentos de 116% do CDI. E a LIQUIDEZ DIÁRIA torna o produto ideal para compor sua reserva de emergência. É um rendimento 38,1% maior que a poupança e você pode resgatar a hora que precisar.

E para alcançar maior retorno aliado a baixos riscos, você pode adicionar à sua carteira o CDB ESCALONADO do Banco RCI Brasil, que possibilita rendimentos de até 128% do CDI com LIQUIDEZ DIÁRIA. Ideal para construir uma reserva de oportunidade, ou seja, para quem busca rentabilidade, mas não sabe quando precisará utilizar o seu dinheiro investido.. Dinheiro rendendo e rapidez para tê-lo à mão, traz a segurança financeira que precisamos nos complexos cenários econômicos dos dias atuais.

Com o CDB Escalonado a rentabilidade aumenta de acordo com o tempo de aplicação. Varia de 3 meses a dois anos, sempre com liquidez diária garantida. Veja na tabela as taxas de acordo com o período. Quanto mais longa a permanência do investimento, maiores os ganhos, chegando a 128% do CDI.

Resgate Taxa até 3 meses 108% CDI até 3 meses a 6 meses 110% CDI até 6 meses a 9 meses 111% CDI até 9 meses a 12 meses 113% CDI até 12 meses a 15 meses 116% CDI até 15 meses a 18 meses 118% CDI até 18 meses a 21 meses 123% CDI até 21 meses a 24 meses 128% CDI

A busca pelos melhores produtos financeiros e uma instituição sólida aponta o CDB do Banco RCI Brasil como opção de rapidez, segurança e confiança para ganhos com liquidez diária.

Com R$ 50 você começa agora sua reserva de emergência

UM BANCO DIGITAL SÓLIDO COM AS MELHORES VANTAGENS E A MAIOR SEGURANÇA

O Banco RCI Brasil é o braço financeiro das montadoras Renault e Nissan, com mais de 20 anos no mercado brasileiro e presente em 36 países. Possui um dos melhores ratings em avaliação de risco pela Agência Moody’s, Aa2.br, e traz confiança no momento de investir e criar sua carteira de emergência.

TARIFA ZERO PERMANENTE para conta de pessoa física aberta em 2021

• SEM taxa de abertura

• SEM taxa de manutenção de conta

• SEM custo de custódia

• SEM tarifa sobre TED e DOC

100% DIGITAL como deve ser

Investimentos contínuos em tecnologia garantem um banco moderno e seguro. Todas as facilidades de um banco digital, da abertura de conta às transações diárias. Sem taxas e contratempos, na palma da sua mão. Experimente agora! Baixe o aplicativo CDB Banco RCI e comece a investir em sua reserva de emergência.

INDIQUE E GANHE

E quando você indicar o Banco RCI Brasil para um amigo você também ganha! A cada 5 mil investidos pelos seus amigos você ganha R$ 50,00. Se investirem 10 mil você ganha 100 reais. Esse benefício é válido para novos investimentos realizados nas opções de CDB com liquidez no vencimento.

Uma oportunidade crescente e sem limites!

RESERVA DE EMERGÊNCIA: RÁPIDO E FÁCIL NO BANCO RCI BRASIL

O Banco RCI Brasil simplifica a criação de sua carteira para emergências e oportunidades. Com apenas R$ 50,00 já é possível desfrutar dos produtos de CDB com liquidez diária e rendimentos de até 128% do CDI.

Para começar agora com as melhores opções de investimento basta baixar o aplicativo CDB Banco RCI Brasil para gerir todas as suas operações. Com um cadastro simples e rápido você inaugura sua reserva de emergência. Siga os passos:

1. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Google Play;

2. Preencha o cadastro, simples e rápido;

3. Aguarde a análise, feita com agilidade e segurança;

4. Comece a investir e criar sua reserva de emergência e oportunidade!

BANCO RCI BRASIL, seu novo banco em 2021.

COMECE AGORA A COMPOR SUA RESERVA DE EMERGÊNCIA