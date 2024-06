Lipo LAD: entenda a cirurgia que conquistou ex-BBBs e outras famosas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/06/2024 - 10:15 Para compartilhar:

Nesta semana, a ex-BBB Laís Caldas (BBB22) completou um ano de lipo LAD, enquanto Deniziane (BBB24) segue em recuperação da cirurgia plástica, feita há menos de um mês. Ambas usaram as redes sociais para mostrar o resultado do procedimento estético que promove definição da silhueta.

A lipo LAD ganhou destaque em 2020. Logo, a cirurgia se tornou queridinha de ex-BBBs, incluindo homens como Maycon (BBB24) e Caio Afiune (BBB21), além de Eslovênia Marques (BBB23), Flay (BBB20), Sarah Andrade (BBB21), entre outras. Artistas e influenciadores já populares como Ludmilla, Virginia Fonseca, Viih Tube, Gkay, Kéfera, Gkay e Tays Reis também aderiram à tecnologia.

A clínica JK Estética Avançada, responsável por realizar lipo LAD em dezenas de personalidades famosas, explica que a técnica em questão é uma lipoaspiração de alta definição. O procedimento cirúrgico retira a gordura localizada por meio cânulas vibratórias, ressaltando músculos superficiais, promovendo aparência estética de abdômen definido ou malhado, conforme o desejo de marcação de cada paciente.

“As tecnologias associadas à técnica JK auxiliam na melhora da pele e flacidez, trazendo um resultado mais satisfatório”, acrescenta a empresa.

“A razão de a técnica estar muito em alta com as famosas surgiu em razão de uma demanda por corpos mais esculturais, com grande definição do contorno dos músculos. A busca ocorre justamente quando a definição da musculatura com os métodos convencionais de atividade física não permitem alcançar esse objetivo desejado de alta definição da musculatura”, pontua Marcelo Sampaio, cirurgião plástico do Hospital Sírio Libanês, sobre a popularização da cirurgia.

O médico alerta que, feito o procedimento, é extremamente necessário seguir as orientações médicas, como usar a cinta e fazer fisioterapia: “No pós-operatório existe a necessidade de um curativo compressivo, mais compressivo ainda nos contornos dos músculos que desejamos marcar. É possível que ocorra a evolução de edemas e manchas roxas (hematomas) no local manipulado. A drenagem linfática no pós-operatório realizada com fisioterapeuta treinada é fundamental. Ela melhora o resultado estético, diminui a dor e o edema. Atividades físicas devem ser reduzidas nas primeiras semanas e não deve haver exposição ao sol por três meses depois da cirurgia”.

Assim como qualquer cirurgia plástica, o resultado definitivo da lipo LAD tende a aparecer em até um ano. Além disso, a técnica não impede a volta da gordura localiza nas regiões lipoaspiradas. Portanto, realizar atividade física e ter uma dieta balanceada são práticas essenciais para manter os resultados.