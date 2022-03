Lipe Ribeiro se desculpa com Viih Tube depois de treta: ‘ Me expressei errado’

Nessa quarta-feira (23/03), Lipe Ribeiro, influenciador e ex-affair de Viih Tube, pediu desculpas à ex pela controvérsia que começou numa entrevista que ele tinha cedido a um podcast. Em vídeo que veio ao ar no programa Fofocalizando, do SBT, ele aparece se desculpando pelo modo que se expressou a respeito de seu término com Viih.

“Queria explicar e pedir desculpas também. Talvez eu me expressei de uma forma errada. Sei que teve gente que não gostou e estou tentando esclarecer. Quando falei sobre mim e Vitória, ‘maluquice’, ‘sentimentos’, me referi a nós dois, não diretamente à Vitória ou a mim”, esclareceu.

Ele arrematou relembrando a estima que ainda sente pela youtuber: “Se vocês puderem ouvir o podcast depois eu falo do carinho que tenho por ela, da gratidão que tenho por ela, porque ela me ajudou em momentos difíceis da minha vida e isso eu jamais vou esquecer”.

