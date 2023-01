Lipe Ribeiro posta foto com novo visual e se arrepende: ‘Ficou horrível’

Cristiani Diasi Cristiani Dias - https://istoe.com.br/autor/cristiani-dias/ 12/01/2023 - 16:12 Compartilhe

O influencer Lipe Ribeiro usou suas redes sociais para mostrar sua mudança no visual nesta quinta-feira (12). Contudo, o ex-participante do ‘De Férias Com o Ex’ não gostou do resultado da mudança: “Ficou horrível”, disse.





Nos Stories, ele disse:”Tirei a barba ficou horrível. Vou aparecer só semana que vem”, brincou o influenciador digital. Lipe contou que não a tirava há quase dez anos. Segundo ele, a última vez foi em 2014. “Que caos, eu estou com vergonha de aparecer aqui. Vocês [seguidores] estão dizendo que ficou ruim, não precisam falar, eu sei que ficou ruim”, disse o empresário nos Stories.





