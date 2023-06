Lipe Ribeiro anuncia o nascimento de Dom, seu primeiro filho com Dessa Castorino

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2023 - 19:51 Compartilhe

O influenciador Lipe Ribeiro, 30 anos, usou o seu Instagram, nesta quinta-feira (15), para anunciar a chegada do pequeno Dom, seu primeiro filho com Dessa Catorino, 27.

“Entendi o real sentido da vida nas últimas horas. Bem-vindo, meu moleque, nosso Dom”, escreveu ele ao publicar uma imagem segurando a mãozinha da criança.

A mãe coruja também compartilhou a novidade com os fãs com publicação no Instagram.

No registro, a família reunida é clicada do lado de fora da sala onde está o bebê, olhando através do vidro para conhecer a carinha da criança.

“Sim, ele chegou”, escreveu ela.

Lipe e Dessa anunciaram a gravidez em novembro do ano passado. Os dois assumiram relacionamento um ano antes.

Confira as publicações de Lipe Ribeiro e Dessa Castorino no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias