Lionel Messi revela grandes novidades sobre sua carreira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2024 - 0:12 Para compartilhar:

O Inter Miami será o último time de Lionel Messi.

O astro global e oito vezes vencedor da Bola de Ouro revelou que o clube da MLS seria seu “último clube” em entrevista à ESPN Argentina, ao mesmo tempo que admitiu que “não resta muito tempo” na carreira de Messi.

Messi saltou para os Estados Unidos no ano passado, quando trocou o Paris Saint-Germain pelo Inter Miami, marcando a primeira vez que o ícone do futebol de 36 anos jogou fora da Europa em 20 anos.

“Fiz isso durante toda a minha vida; Adoro jogar bola. Gosto dos treinos e do dia a dia, dos jogos. Sim, há um pouco de medo de que tudo acabe. Está sempre lá. Foi um passo difícil deixar a Europa para vir para cá [Miami]”, disse Messi à ESPN.

O superastro do Inter Miami, que completará 37 anos no final deste mês, disse ao canal que ajudar sua Argentina natal a vencer a Copa do Mundo de 2022 no Catar ajudou a lhe dar uma nova perspectiva em sua carreira.

“O fato de termos vencido a Copa do Mundo ajudou, ajudou muito, a ver as coisas de outra forma”, continuou Messi. “Mas tento não pensar nisso. Eu tento aproveitar. Faço isso mais agora porque tenho consciência de que não resta muito tempo. Então me divirto com o clube, tendo a sorte de ter bons companheiros e amigos ao meu lado.

“Gosto muito da seleção, onde também tenho bons amigos, e muitos. Gosto desses pequenos detalhes que sei que sentirei falta quando parar de jogar.”

Messi tem contrato com o Inter Miami até a temporada 2025 da MLS e tem marcado gols por jogo este ano.

Ele tem 12 gols e 13 assistências em 12 partidas em 2024 pelo Miami, que atualmente lidera a corrida pelo Supporters’ Shield.

O atacante argentino do Inter Miami, Lionel Messi, observa durante a partida de futebol da temporada regular da Major League Soccer (MLS) entre o Inter Miami CF e o St. Louis CITY SC no Chase Stadium em Fort Lauderdale, Flórida.

AFP via Getty Images

O Inter Miami conquistou o campeonato da Copa das Ligas em 2023 e agora parece destinado a lutar pelo título da MLS nesta temporada.

Mas a camisa do Inter Miami parece ser a última do clube que Messi usará.

“Sim. Eu acho que sim. No momento acho que será meu último clube, sim”, disse ele na entrevista, segundo o The Athletic .

“INTER MIAMI VA A SER MI ÚLTIMO CLUB”, la frase de Leo Messi con #ESPN que dará la vuelta al mundo. 📺 HOY no te pierdas el mano a mano con Messi por #ESPNenStarPlus (18:30 ARG) pic.twitter.com/QXtKGqQGyK — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2024