Lionel Messi leva o prêmio Fifa The Best de melhor jogador do mundo de 2022

O astro Lionel Messi, capitão da seleção argentina que se sagrou tricampeã do mundo no Catar, recebeu o prêmio ‘The Best’ para o melhor jogador de futebol de 2022 em uma cerimônia de gala organizada pela Fifa nesta segunda-feira em Paris.

Na votação, Messi superou seu companheiro de equipe no Paris Saint-Germain, o francês Kylian Mbappé, e o atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, que em dezembro havia conquistado a Bola de Ouro, o prestigioso prêmio concedido pela revista France Football ao melhor jogador do ano.

Lionel Messi sucede o atacante polonês Robert Lewandowski, que conquistou o Fifa The Best em 2020 e 2021.

Aos 35 anos, Messi sucede o polonês do Barcelona, Robert Lewandowski, na lista de vencedores.





Dois meses e meio depois de vencer a Copa do Mundo, o futebol argentino foi protagonista na cerimônia de gala realizada pela Fifa, já que o técnico Lionel Scaloni foi eleito o melhor treinador de 2022 e Emiliano ‘Dibu’ Martínez o melhor goleiro.

Admitindo estar “muito nervoso”, Messi declarou no seu discurso: “Este ano foi uma loucura para mim, consegui realizar o meu sonho depois de tanto lutar, tanto buscar, tanto insistir. É um sonho para qualquer jogador e muitos poucos conseguem e eu consegui”.

“Quero agradecer à minha família, ao povo argentino, por ter vivido este mês tão especial, que ficará em nossas memórias por toda a vida”, acrescentou.

