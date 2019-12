Lionel Messi faz seu 50.º gol em 2019 em goleada do Barcelona sobre o Alavés

O último jogo do Barcelona em 2019 terminou em goleada no estádio Camp Nou. Três dias depois do empate por 0 a 0 no clássico contra o Real Madrid, o time catalão derrotou o Alavés por 4 a 1 e abriu três pontos de vantagem sobre seu maior rival na liderança do Campeonato Espanhol. O Real jogará neste domingo contra o Athletic Bilbao, em Madri.

O Barcelona tem agora 39 pontos (12 vitórias, três empates e três derrotas). O Real Madrid está com 36 e o terceiro colocado é o Sevilla, que neste sábado derrotou o Mallorca por 2 a 0, fora de casa, e chegou a 34. O Alavés, por sua vez, está em 15.º lugar, com 19.

No duelo contra o Alavés, Lionel Messi marcou o seu 50.º gol em 2019. Foi a nona vez na carreira do astro argentino que ele anotou pelo menos 50 tentos em um ano.

A resistência do Alavés neste sábado durou apenas 14 minutos. Em uma ótima trama do ataque do Barcelona, Luis Suárez recebeu um passe no lado direito e rolou a bola para a área, onde Griezmann acertou um belo chute de primeira que não deu a menor chance ao goleiro Pacheco.

No segundo gol, aos 45 minutos, Suárez mais uma vez foi o “garçom”. O uruguaio recebeu a bola na entrada da área do Alavés e passou para Arturo Vidal mandar uma bomba que Pacheco sequer teve tempo de ver por onde passou.

Os visitantes deram um susto na torcida do Barcelona na etapa final. Aos 11 minutos, Pons recebeu um cruzamento de Duarte e marcou de cabeça o gol do Alavés. Mas não demorou muito para Messi aparecer e resolver a situação. Aos 24, o argentino recebeu de Suárez e mandou um lindo chute de fora da área para fazer 3 a 1, em um típico gol do genial atacante.

E Messi ainda poderia ter feito o seu 51.º gol em 2019 aos 29 minutos, quando o árbitro marcou pênalti para o Barcelona. Mas ele achou que, depois de dar passes para três gols, Suárez merecia balançar a rede e deixou o companheiro executar a cobrança. O uruguaio, então, não desperdiçou o presente e consolidou a goleada no Camp Nou.

Um pouco mais cedo, o Sevilla derrotou o Mallorca em território inimigo. Diego Carlos, no primeiro tempo, e Banega, no segundo, marcaram os gols do terceiro colocado. O Mallorca é o 17.º, com 15 pontos.