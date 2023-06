Lionel Messi é eleito o melhor estrangeiro do Campeonato Francês

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 12:05 Compartilhe

Fora do Paris Saint-Germain e anunciado como novo reforço do Inter Miami, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador estrangeiro do Campeonato Francês na temporada 2022/23.

Campeão da Ligue 1 com o PSG, Messi disputou 41 jogos na temporada passada, entre todas as competições. Ele marcou 21 gols e deu 20 assistências com a equipe francesa.

No Campeonato Francês, o argentino participou de 32 partidas, além de balançar as redes adversárias em 16 oportunidades e dar 16 assistências.

Lionel Messi est élu “𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗲́𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿” de la saison 👏🏆#AwardsDeLaSaison | @PSG_inside pic.twitter.com/ZWmAIIC2jP — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 26, 2023

Messi deixou o PSG após duas temporadas na equipe. Em seus últimos meses no clube, o camisa 10 da seleção Argentina foi vaiado por torcedores locais e punido pelo time francês após uma viagem sem autorização para a Arábia Saudita.

