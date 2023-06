Lionel Messi deve estrear pelo Inter Miami no dia 21 de julho contra Cruz Azul-MEX

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 16:16 Compartilhe

Um mês separa Lionel Messi de sua estreia pelo Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS). O primeiro compromisso do craque argentino por sua nova equipe deve acontecer no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul-MEX, pela Copa das Ligas, no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

“Acredito que sempre haverá um antes e depois do Messi quando falarmos de esporte nos Estados Unidos. Eu tenho uma crença muito forte de que podemos criar na América do Norte e nos Estados Unidos, se não a liga mais forte, uma das duas mais fortes do mundo”, disse Jorge Mas, proprietário do Inter Miami.

Segundo o dirigente, Messi assinará até o final da temporada 2025, com opção de renovação para 2026. O craque argentino, que terá salários de US$ 50 milhões a US$ 60 milhões (cerca de R$ 287 milhões) por ano, está em fase final de retirada do visto americano para ser oficializado.

O dirigente ressaltou também que está fazendo reformas no estádio para receber o craque. A procura por ingressos, inclusive, cresceu absurdamente desde o anúncio da chegada de Messi.

“Nós já contratamos o preenchimento dos cantos do estádio, o que deve aumentar a capacidade entre 3 mil e 3.200 lugares (para um total de 22 mil). Estamos nos preparando para fazer o trabalho nas próximas quatro semanas. Todos os jogos estarão esgotados. A demanda por ingresso tem sido 10 vezes maior”, afirmou.

A Copa das Ligas, primeiro torneio a ser disputado por Messi por seu novo clube, é formado por equipes da Major League Soccer (MLS) e da Liga Mexicana. O Inter Miami está no Grupo Sul 3, ao lado do Cruz Azul-MEX e do Atlanta United-EUA.

A competição conta com 47 clubes e classifica os dois primeiros de cada grupo para as fases eliminatórias, até que o campeão seja conhecido.

