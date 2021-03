Linx informa que Linx Pay apresentou perdas operacionais incomuns

A Linx no âmbito do processo de preparação de suas demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2020, a companhia constatou que a sua controlada, Linx Pay, apresentou perdas operacionais incomuns em razão do cancelamento de transações atípicas por parte de terceiros na utilização de máquinas comercializadas por um parceiro comercial da Linx Pay. Com isso a companhia estima reconhecer perdas de aproximadamente R$ 41 milhões que serão integralmente contabilizadas no quarto trimestre de 2020.

A companhia ressalta em fato relevante divulgado há pouco que tais perdas não foram originadas por clientes Linx Core e Linx Digital. “As vulnerabilidades que deram origem às perdas operacionais já foram endereçadas pela companhia e não é esperada variação material neste montante. Com base nos resultados das apurações, a administração avaliará a viabilidade de obter o ressarcimento das perdas objeto da apuração”, afirma a empresa.

A Linx garante que “não há impacto na combinação de negócios em razão das perdas operacionais identificadas”. Embora esteja trabalhando na elaboração dos resultados financeiros de 2020, como ainda está apurando o ocorrido, a companhia informa que não divulgará as demonstrações financeiras de 2020 em 30 de março, como previsto.

A companhia estima concluir o trabalho e estar em condições de apresentar tais demonstrações financeiras em 19 de abril.

