Linx: Goldman Sachs atinge 5,35% de participação acionária

A Linx informou que o Goldman Sachs & CO e o Goldman Sachs International atingiram uma participação de 5,35% no capital social da companhia, por meio da aquisição de papéis nos dias 18 e 20 de maio. Com as operações, o Goldman detém agora 10.142.540 ações ordinárias da Linx.

As instituições informaram possuir ainda uma posição comprada em derivativos de liquidação exclusivamente financeira correspondente a 195.532 ações ordinárias da empresa.

Veja também