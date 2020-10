Linx: acordo com Stone é considerado ‘eficaz’ pelo regulador de mercado nos EUA

A Linx comunicou que o registro de acordo com a Stone foi considerado “eficaz” pelo regulador de mercado dos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC, na sigla em inglês). “Na operação da combinação dos negócios da companhia e da STNE Participações, objeto do acordo de associação, a Declaração de Registro no Formulário F-4, arquivada pela StoneCo Ltd. na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, foi declarada eficaz pela SEC”, disse a Linx.

Plataforma de software para o varejo, a Linx detém 45% do mercado de sistemas de gestão para o setor varejista. No início deste mês, a Linx informou que fechou com a STNE Participações protocolo e justificação com os termos para a incorporação da totalidade das ações da companhia, anunciada em agosto.

A Linx também informou que a Stone Pagamentos atingiu participação correspondente a 5,81% do total de ações ordinárias de emissão da companhia, que totalizam, atualmente 11 milhões de ações desta classe, em operações realizadas em bolsa de valores.

Segundo a Stone, a operação foi realizada no contexto da proposta de incorporação de ações da Companhia pela STNE Participações. A Stone ressalta, porém, que as referidas aquisições em bolsa de valores são independentes em relação à Operação prevista no Acordo de Associação.

