Linn Da Quebrada se indignou com Bial: “Inadmissível”

A cantora e atriz Linn Da Quebrada se indignou com a postura com que o apresentador Pedro Bial durante a entrevista com o ex-jogador Ronaldo, que foi ao ar na última quinta-feira, em seu programa Conversa com Bial. O apresentador voltou no assunto do envolvimento de Ronaldo com as travestis e se referiu a elas com o pronome masculino.

“É um absurdo, depois de ter entrevistado a mim e ter acesso a tanta informação, ainda assim, o Bial se permitir a erros tão irresponsáveis e cruéis com nossos corpos. Uma transfobia que corrobora com todo processo de marginalização ligado às nossas identidades. Inadmissível”, escreveu ela em seu Twitter.

