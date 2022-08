Linn da Quebrada aparece deslumbrante em festa: ‘Tá com medo de mim?’

Da Redação 05/08/2022 - 23:07 Compartilhe

Linn da Quebrada ainda está se recuperando da cirurgia de autoafirmação de gênero. Contudo, isso não impede que a gata saia de casa para passear. Nesta sexta-feira (05), a artista publicou uma sequência de fotos em uma ballroom, que é um evento em que as pessoas se reúnem, dançam e fazem performance. O público é massivamente composto por pessoas LGBTQIA+.

“Tá com medo de mim? Tá com medo da Linn? Tá com medo de nós? De que possamos desatar?l Pois se sua casa está em ruínas, quanto mais pedras jogar, mais perto ela está de desabar”, escreveu na legenda.

A publicação está repleta de corações enviados pelos fãs e seguidores. “Foi tudo ter vc com a gente Lina”, escreveu a organização do evento. “ELA é linndaquebrada quebrando tudo quem gostar goste quem não gostar vai ter que engolir essa deusa”, escreveu uma seguidora. “Foi uma delícia ter você na nossa laje celebrando com a gente”, comentou um fã. “Poderosa”, elogiou outro.

Nos stories, a cantora mostrou um pouco dos bastidores do Prêmio Multishow 2022, que será apresentado por ela, Gloria Groove e Marcos Mion.

