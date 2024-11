Linkin Park, Iron Maiden e Post Malone: confira a agenda internacional de shows no Brasil até o fim do ano

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/11/2024 - 16:28 Para compartilhar:

O ano de 2024 foi importante para a agenda internacional de shows no Brasil. Prestigiados artistas marcam presença no País, como Bruno Mars, Niall e Louis do One Direction, Mariah Carey e até a rainha do pop, Madonna, que levou o público ao delírio com o show gratuito nas areias de Copacabana.

Além das apresentações solos, o ano também foi marcante para os festivais. Na 40º edição do festival do rock, Rock In Rio, Charlie Puth, OneRepublic, Travis Scott, e Cyndi Lauper voltaram às terras brasileiras após alguns anos e mostraram como animar o público sem o Dia do Metal.

Já no Knotfest, o clássico encontrou o moderno. Slipknot, que comemorou 25 anos de carreira, participou da 2º edição do festival junto ao Babymetal, Mudvayne e Bad Omens. Mas engana-se quem pensa que não terá mais nenhum show até 2025.

Confira artistas que vêm para o Brasil até o final de 2024:

Jerry Cantrell – 12/11

Conhecido como um dos maiores guitarristas de todos os tempos, o astro do rock se apresenta pela primeira vez no Brasil, no espaço Audio, em São Paulo. Os ingressos variam entre R$ 200 e R$ 450 e podem ser adquiridos do site Eventim.

Franz Ferdinand – 14/11

Banda escocesa de bastante sucesso nos anos 2000 vem para show único. A apresentação vai acontecer no Tokio Marine Hall, com valores entre R$ 175 e R$ 460, no site Tickets 4 Fun.

Victoria de Angelis – 15/11

Mais conhecida por ser membro da banda italiana Måneskin, a baixista vem ao Brasil sozinha pela primeira vez. Victoria está em turnê com seu projeto solo como DJ e passará por São Paulo, no ZigStudio, em show único. Os ingressos estão sendo vendidos no site Eventim, com o valor da inteira R$ 320 e a meia R$ 160.

Linkin Park – 15 e 16/11

Uma das banda mais icônicas dos anos 2000, o Linkin Park vem para o Brasil com a nova formação que envolve Emily Armstrong e Colin Brittain. A banda fará um show duplo no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Alguns ingressos ainda podem ser comprados pelo site Tickets 4 Fun, com valores entre R$ 240 e R$ 890.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LINKIN PARK (@linkinpark)

Lenny Kravitz – 23/11

Famoso por sus interpretações no rock, Lenny Kravitz fará show solo no Allianz Parque, em São Paulo. Os tickets para o evento podem ser adquiridos no site Eventim,

Toto – 24 e 26/11

Donos de uma carreira de 48 anos, a banda retorna ao Brasil pela primeira vez desde 2007. Eles farão shows em São Paulo, no Espaço Unimed, e no Rio de Janeiro, na Arena Jockey. Você pode consultar os ingressos no Eventim, que estão saindo entre R$ 195 e R$ 990.

Bring Me the Horizon – 28 e 30/11

Os britânicos anunciaram sua vinda ao Brasil em abril, e após a disputa por ingressos, abriram outra venda no final de outubro. A do dia 28 acontece no Audio Club, e a segunda, no estádio Allianz Parque, ambas em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim.

Iron Maiden – 06 e 07/12

Banda ícone do rock, fará show duplo no Allianz Parque. Os ingressos estão saindo entre R$ 160 e R$ 900, e podem ser adquiridos no LivePass.

Post Malone – 21/12

O cantor Post Malone estará em terras brasileiras para participar do VillaMix Festival, sendo a estrela internacional dessa edição. O evento acontece em 21 de dezembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis no site Eventim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VillaMix Festival (@villamix)