LinkedIn corta mais de 600 empregos à medida que a demanda diminui

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/10/2023 - 6:15 Para compartilhar:

O LinkedIn, da Microsoft, disse na segunda-feira que demitiria 668 funcionários de suas equipes de engenharia, talentos e finanças na segunda rodada de cortes de empregos este ano para a rede de mídia social para profissionais, à medida que a demanda por serviços de contratação diminui.

Os cortes, que afectam mais de 3% dos 20.000 funcionários, somam-se às dezenas de milhares de perdas de empregos este ano no sector tecnológico, num contexto de perspectivas económicas incertas.

O sector despediu 141.516 funcionários no primeiro semestre do ano, em comparação com cerca de 6.000 há um ano, segundo a empresa de emprego Challenger, Gray & Christmas.

O LinkedIn ganha dinheiro com a venda de anúncios e cobrando assinaturas de profissionais de recrutamento e vendas que usam a rede para encontrar candidatos adequados para empregos.

No quarto trimestre do ano fiscal de 2023, a receita do LinkedIn aumentou 5% ano a ano, em comparação com 10% no trimestre anterior.

A Microsoft citou uma desaceleração nas contratações, juntamente com um declínio nos gastos com publicidade, como obstáculos para o LinkedIn, embora continue a adicionar novos membros à sua comunidade de 950 milhões.

A rede de mídia social decidiu em maio cortar 716 empregos nas equipes de vendas, operações e suporte para agilizar suas operações e remover camadas para ajudar a tomar decisões mais rápidas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias